Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения, поделилась с публикой радостным событием

Как передает Politeka.net, 28-летняя девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото в честь своего дня рождения. На снимке младшая Лобода предстала в красном немного приспущенном платье, с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Красотка продемонстрировала изящные изгибы шеи и плечей. Невозможно не заметить одну пикантную деталь: на красотке нет бюстгальтера.

Улыбающаяся Ксения дотронулась рукой лица и отвела нежный взгляд в сторону. Оригинальная укладка и серьги-"перья" дополнили ее нежный образ.

"Happy birthday to me 🙈 В этот прекрасный день я хочу сказать спасибо всем родным и близким которые в каждую радостную и трудную минуту моей жизни рядом со мной... я всех вас очень люблю ❤️", - подписала фото сестра звезды.

Ранее мы сообщали, Ксения поделилась в сети фото с возлюбленным. Пара находилась на отдыхе и решила запечатлеть себя на фоне старых руин. Девушка была в белых коротких шортиках, соблазнительном микротопе черного цвета и клетчатой рубашке.



Муж нежно приобнял красотку, а та подалась немного назад, прильнув к его плечу.

«Твои мысли становятся твоей жизнью...», - говорится в сообщении.

«Чертовски хороша!», «идеальная пара», «как верно сказано», «обожаю тебя!», «целую, любимая», - отреагировали поклонники.

Также мы писали, младшая Лобода сверкнула совершенной красотой на скалистом берегу, позируя на фоне моря.

«Будь как море - поволнуйся и успокойся ...», - подписано фото.

Девушка позировала в том же наряде, что и на фото выше, но на этот раз без возлюбленного.

Напомним, что горячая сестра Лободы в тесном топе показала, чем ее наградила природа: «Есть за что...!»

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