28-летняя сестра украинской певицы Светланы Лободы сверкнула красотой на отдыхе в теплых краях

Как передает Politeka.net, серию фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Ксения позировала на фоне моря, показывая свою невероятную фигуру во всей красе. Стоит отметить, что она очень сильно похожа на свою старшую сестру, как внешне, так и фигуркой.

Ксения была одета в женственную мини юбку, которая немного задралась во время бега, оголив стройные ножки девушки. Сверху Лобода надела топ, оставив голым животик. Образ дополнили солнцезащитные очки и огромная соломенная шляпа. Видно было, что Ксения наслаждалась отдыхом, выглядела она очень счастливой. Лобода не стала рассказывать, где именно она отдыхает, но по фото видно, что она находится за границей.

«Самые светлые моменты уходят так быстро и безвозвратно...», - подписала фото Ксения.

Ранее Ксения уже публиковала фотографии с отдыха. Так, на одном из снимков она сидела на диванчике в леопардовом купальнике. Сверху девушка надела невероятно красивую прозрачную накидку, через которую просматривалась ее фигура. Красотка сделала красивую косичку, которая сделала ее образ еще более женственным. На фоне виднелось море и горы.

Напомним, что Лобода показала, как веселилась с известным красавчиком-продюсером: "Провокативно и смело".

А еще Politeka писала, что Лобода устроила безумную провокацию новым видео, все внимание на рот: "Похоже на творчество MARUV".

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Лобода заставила собой восхищаться: "Бедные мужики".