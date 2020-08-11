Младшая сестра популярной украинской исполнительницы Светланы Лободы похвасталась роскошной фигурой в окружении возлюбленного

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Твои мысли становятся твоей жизнью...» - говорится в сообщении.

Ксения Лобода сопровождала свой пост снимками с моря, на которых позирует в черном топе с вырезом и крохотных шортах. Кроме того, в кадр также попал ее возлюбленный, который полетел отдыхать вместе с ней.

«Чертовски хороша!», «идеальная пара», «как верно сказано», «обожаю тебя!», «целую, любимая», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, младшая сестра украинской исполнительницы Светланы Лободы сверкнула невероятной красотой на отдыхе

«Будь как море - поволнуйся и успокойся ...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ксения Лобода позирует в тесном топе и шортах, демонстрируя роскошные формы. Лицо красотка решила прикрыть при помощи очков, однако, несмотря на это, схожесть со звездной сестрой очень сильно прослеживалась.

Поклонники девушки буквально "взорвались" комментариями.

Напомним, что Лобода показала, как веселилась с известным красавчиком-продюсером: "Провокативно и смело".

А еще Politeka писала, что Лобода устроила безумную провокацию новым видео, все внимание на рот: "Похоже на творчество MARUV".

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Лобода заставила собой восхищаться: "Бедные мужики".