Майдан у Білорусі зачищають з небаченою люттю, людей розстрілюють впритул: "хотіли змін-Отримуйте!", кадри

У ніч з 11 на 12 серпня жорстокість силовиків і військових, що розганяють протест мирних жителів в Білорусі, перевершила навіть те, що відбувалося в попередні дні.

Силовики ще при світлі дня почали атакувати сигналять машини. Вони збивали кийками дзеркала, водіїв витягали з салону і били натовпом. Транспортні засоби викрадали.

В Несвиже сегодня очень жестко задерживали людей. pic.twitter.com/PWUcp3WkHE — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

Зазначимо, що у протестувальників відбирали, схоже, не тільки авто.

У мережі повідомили, як у Новополоцьку Омонівець із засідки кричав: "тепер це наш дім! Ми залишимося тут! Хотіли змін-Отримуйте!».

У цю ніч всюди гриміли потужні вибухи.

Взрывы светошумовых гранат в Каменной горке. pic.twitter.com/DfJjmahjFB — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

У мережі з'явилося відео, на якому омонівці зловили молодих людей, що ховаються в кущах, посадили їх на зупинку і розстріляли гумовими кулями.

З Жлобина і Слуцька надійшли повідомлення про те, що омонівці затримували громадян, що вийшли з магазинів, і ловили по дворах дітей.

Вчера вечером в Бресте силовики попали выстрелом в руку мужчины.



Читатель пишет, что это случилось в километре от места стычек с ОМОНом.



"Родители были на прогулке с собакой. Остановились узнать, что происходит. Его ранили в ладонь". pic.twitter.com/An3VmrCjqi — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

При цьому проблеми з Інтернетом і мобільним зв'язком тільки посилюються. Білоруси повідомляють, що Мобільний Інтернет не працює взагалі.

Долар і євро розлетілися в різні боки, курс валют від НБУ знову здивує: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 12 серпня влаштує хитру пастку для гривні, Долар будуть використовувати як «приманку».

Так, валюта з учорашнього дня практично нічого не втратила. Торги почнуться з -0,25 грн за стодоларову купюру. До середини минулого дня американська валюта і зовсім підскочила до 2760,52 грн, але гривні вдалося її «приборкати».

В цей час Євро вирішить скористатися моментом, набравши максимально по-крупному. Торги почнуться з + 9,09 грн.

Курс валют на 12 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2759,82 гривні;

100 євро - 3255,62 гривні.

Великі проблеми з підвищенням зарплат, в "слузі народу «несподівано проговорилися:" величезні гроші...»

Мінімальну зарплату в Україні повинні підняти до п'яти тисяч гривень вже у вересні.

Нардеп з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев розповів, звідки візьмуть необхідні гроші.

"Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти - ред.). Хоча я б при дефіциті в 7,5%, не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба знайти, незважаючи на 3 млрд, які ми хочемо отримати до кінця року від МВФ, Єврокомісії та Світового банку", — сказав він.

Гетманцев додав, що на підвищення мінімалки необхідно 5 мільярдів гривень, а така сума, за його словами, не критична.

«Але знову ж таки ми повинні з вами говорити про те, що проблема держборгу і обслуговування держборгу — це серйозна проблема для нашого бюджету, і ми повинні її вирішувати шляхом проактивної боргової політики", — зазначив він.

Нагадавши, про зростання зарплат в Україні: стало відомо, хто отримає надбавку.

Як повідомляла Politeka, нова криза доб'є українців, зарплати уріжуть ще більше: названі терміни.

Також Politeka писала, що підвищення зарплат обернеться ударом, українців попередили про небезпеку.