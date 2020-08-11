Минимальную зарплату в Украине должны поднять до пяти тысяч гривен уже в сентябре

Нардеп из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев в эфире канала "Украина 24" рассказал, откуда возьмут необхлдимые деньги.

"Возможно, из-за экономии по обслуживанию государственного долга (найдутся средства - ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще надо найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка", — сказал он.

Гетманцев добавил, что на повышение минималки необходимо 5 миллиардов гривен, а такая сумма, по его словам, не критическая.

«Но опять же мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга — это серьезная проблема для нашего бюджета, и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду закон, согласно которому минимальную зарплату в Украине планируют повысить с 4,7 тысяч до 5 тысяч гривен.

При этом есть мнение, что повышением минималки чиновники пытаются "подкупить" бюджетников, которым этой осенью предстоит голосовать на местных выборах по всей Украине. Прежде всего такой шаг расчитан на 1,5 миллиона медиков и преподавателей, а также на миллион правоохранителей.

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