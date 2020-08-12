Майдан в Беларуси зачищают с невиданной яростью, людей расстреливают в упор: "Хотели перемен - получайте!", кадры

В ночь с 11 на 12 августа Жестокость силовиков и военных, разгоняющих протест мирных жителей в Беларуси, превзошла даже то, что происходило в предыдущие дни.

Силовики еще при свете дня начали атаковать сигналящие машины. Они сбивали дубинками зеркала, водителей вытаскивали из салона и избивали толпой. Транспортные средства угоняли.

Отметим, что у протестующих отбирали, похоже, не только авто.

В Сети сообщили, как в Новополоцке ОМОНовец из засады кричал: «Теперь это наш дом! Мы останемся здесь! Хотели перемен - получайте!».

В эту ночь повсюду гремели мощные взрывы.

Взрывы светошумовых гранат в Каменной горке. pic.twitter.com/DfJjmahjFB — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

В Сети появилось видео, на котором омоновцы поймали прячущихся в кустах молодых людей, посадили их на остановку и расстреляли резиновыми пулями.

Из Жлобина и Слуцка поступили сообщения о том, что омоновцы задерживали граждан, вышедших из магазинов, и ловили по дворам детей.

Вчера вечером в Бресте силовики попали выстрелом в руку мужчины.



Читатель пишет, что это случилось в километре от места стычек с ОМОНом.



"Родители были на прогулке с собакой. Остановились узнать, что происходит. Его ранили в ладонь". pic.twitter.com/An3VmrCjqi — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

При этом проблемы с Интернетом и мобильной связью только усугубляются. Беларусы сообщают, что мобильный Интернет не работает вообще.

Доллар и евро разлетелись в разные стороны, курс валют от НБУ снова удивит: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 12 августа устроит хитрую ловушку для гривны, доллар будут использовать как «приманку».

Так, валюта со вчерашнего дня практически ничего не потеряла. Торги начнутся с -0,25 грн за стодолларовую купюру. К средине прошлого дня американская валюта и вовсе подскочила до 2760,52 грн, но гривне удалось ее «обуздать».

В это время евро решит воспользоваться моментом, набрав максимально по-крупному. Торги начнутся с +9,09 грн.

Курс валют на 12 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2759,82 гривны;

100 евро — 3255,62 гривны.

Большие проблемы с повышением зарплат, в «Слуге народа» неожиданно проговорились: «Огромные деньги...»

Минимальную зарплату в Украине должны поднять до пяти тысяч гривен уже в сентябре.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев рассказал, откуда возьмут необходимые деньги.

"Возможно, из-за экономии по обслуживанию государственного долга (найдутся средства - ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще надо найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка", — сказал он.

Гетманцев добавил, что на повышение минималки необходимо 5 миллиардов гривен, а такая сумма, по его словам, не критическая.

«Но опять же мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга — это серьезная проблема для нашего бюджета, и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики", — отметил он.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.