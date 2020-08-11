Молодша сестра популярної української виконавиці Світлани Лободи похвалилася розкішною фігурою в оточенні коханого

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Твої думки стають твоїм життям...» - йдеться в повідомленні.

Ксенія Лобода супроводжувала свій пост знімками з моря, на яких позує в чорному топі з вирізом і крихітних шортах. Крім того, в кадр також потрапив її коханий, який полетів Відпочивати разом з нею.

"Чертовски хороша!", "ідеальна пара», «як вірно сказано", "обожнюю тебе!", "цілую, кохана", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, молодша сестра української виконавиці Світлани Лободи блиснула неймовірною красою на відпочинку

"Будь як море - похвилюйся й заспокойся ...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Ксенія Лобода позує в тісному топі й шортах, демонструючи розкішні форми. Особа красуня вирішила прикрити за допомогою окулярів, однак, попри це, схожість із зоряною сестрою дуже сильно простежувалася.

Шанувальники дівчини буквально "вибухнули" коментарями.

Нагадаємо, що Лобода показала, як веселилася з відомим красунчиком-продюсером: "Провокативно і сміливо".

А ще Politeka писала, що Лобода влаштувала божевільну провокацію новим відео, вся увага на рот:"схоже на творчість MARUV".

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Лобода змусила собою захоплюватися: "бідні мужики".