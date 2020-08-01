Украинская певица Светлана Лобода поделилась кадром со съемок своего нового резонансного клипа

После того, как новое произведение Светланы, созданное вместе с молодым репером, раскритиковали в сети (на данный момент количество дизлайков достигло 177 тысяч против 77 тысяч лайков), певица решила продолжать подогревать интерес к работе и поделилась новым фото.

За кадровый снимок, сделанный во время работы Светланы с продюссером, сразу же взбудоражил сеть. Напомним, продюсером ролика в этот раз стал Александр Гудков и его команда. Согласно сюжету клипа, изначально девушки поочередно заходят в круглый зал, в котором сидят тучные мужчины мужчины в костюмах, становятся в круг в центре и показывают свои таланты. Причем все они необычные. Те, кто не понравился жюри, отправляются пропасть.

«1 день. 3 mln 🤫 #BOOMBOOM 🤩», - написала Светлана.

Вот что ответили фанаты:

«Спасибо вам и Глебу за эту работу 🙌🔥», «А я сразу говорила,что это пушка 🤯💅🏻», «Слова, музыка, клип- буум😍💥💣», «Провакативно и смело. Последние такие бомбы были только от Rammstein 😜», «Полный Boom Boom 💣💣💣🔝🔝🔝», «А мне понравилось. Просто стёб... не так как все - это не плохо. Спасибо и за песню и за клип», «Отличный клип👏👏👏🔥🔥🔥», «Вы заслуживаете большего❤️», «Круто! Я два раза посмотрела это безумие🔥🔥🔥».

Два дня назад Светлана с рэпером PHARAOH выпустила профеменистский клип, в котором принижают женщин. При этом тема, затрагиваемая в видеоролике в довольно остром ключе, затронула тысячи пользователей социальных сетей.

Критике из-за участия в необычной работе подверглись также певица Лолита, телеведущая Ксения Собчак и Екатерина Варнава. Причем недавно Светлана на тысячи гневных комментариев отреагировала достаточно мудро - просто решила разыграть деньги в качестве приза за самый едкий отзыв, написав об этом в Инстаграм. Таким образом звезда раскрыла правду: она готова к негативу в свой адрес:

«Вы уже прониклись BOOM BOOM атмосферой? Тогда самое время начать серию challenges. Готовы?😬 Жду самые кровожадные, едкие и токсичные комментарии под клипом на нашем YouTube-канале! Победителю- 20 тыс на карту. Поехали😂🤘», - написала артистка.

Вот что ответили поклонники:

«Думали что пуля дуля это дно, но тут бум бум - снизу постучали!», «Под предыдущим почитайте, там их достаточно))», «Попытка обратиться к гоголевской фантастике и абсурду? К сожалению, не удалось», «И что это вообще за песня где не понятно сейчас куплет или припев🤔», «Не особо вкурил этой подборки терминов, хер что понятно ....», «Малышка LO - жрет хейтеров 🔥», «Бывало и лучше», «Если честно ужас!Не ожидала!Слушать противно)».

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