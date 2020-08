View this post on Instagram

Repost @xenia_sobchak ❤️ Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа @lobodaofficial “Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем...”. Клип рассказывает нам собственно про то,как малейший выход женщин в дисгармоничное (с т зр мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то,что выходит из рамок его,мужского, понимания «женственного». Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность,необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного. И что вы думаете? Все это тут же и демонстрируют мужчины ,но уже на просторах фейсбука. В этом и гениальность провокаций @gudokgudok Люди разоблачают себя всегда сами. Им просто нужно немножечко помочь😉😂 Этот принцип,Саш,обьединяет нас сильнее кровных уз✊🏻❤️ За что я люблю тончайший и умнейший постмодернистский стеб Гудкова? За то ,что кроме эстетства у него всегда «сеанс магии с последующим разоблачением». Работает безотказно. 1)Пишешь вначале текст Симоны де Бовуар( это словосочетание уже большинству нужно гуглить😂) 2) Не просто пишешь, а на французском. (поймет только Познер и Галкин , но Познер в отпуске,а Галкин занят домашними делами) 3) Ждешь когда «разгневанные мужчины» начнут «судить» и называть это «пошлостью» и «вульгарностью» уже в реальной жизни ,а не только в клипе. Получаешь - 5 млн просмотров за три дня и море обсуждений,восхищений и публичных разоблачений чужой глупости))))) Спасибо,за то,что сделали меня частью этого прекрасного Фем-манифеста❤️❤️