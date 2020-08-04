Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала выпуск своего нового скандального клипа

Так, в этот раз Светлана решила рассказать, что же означает ее необычный клип, какой посыл она вместе с коллегами хотела вложить в новую работу. И почему в новом клипе так много негатива. Стоит отметить, что на данный момент на Ютуб-платформе количество дизлайков под клипом звезды фактически достигла 300 тысяч.

«Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа: Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем...», - говорится в сообщении Светланы.

Также под постом отмечается, что клип рассказывает нам собственно про то, как малейший выход женщин в дисгармоничное (с точки зрения мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского, понимания «женственного».

Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность,необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного.

«Люди разоблачают себя всегда сами. Им просто нужно немножечко помочь😉😂За что я люблю тончайший и умнейший постмодернистский стеб Гудкова? За то ,что кроме эстетства у него всегда «сеанс магии с последующим разоблачением». Работает безотказно.

«Спасибо,за то,что сделали меня частью этого прекрасного Фем-манифеста❤️❤️», - также написала Ксения Собчак, участвующая в съемках ролика.

Вот что написали пользователи в ответ:

«@lobodaofficial , а когда продолжение?! 😍», «Гениев всегда обсуждали и будут обсуждать.», «Мне же не одному интересно, что будет дальше?», «Гудков современный Булгаков)», «однозначно!!! Клип, однозначно, с большим смыслом, важно читать, видеть между строк и героев!!! 🔥💣Вы - отчаянная, огненная и разная!!!! 👌😀», «А мне не понравилась ни песня не клип.херня полная.у гудкова не все дома», «Похоже на "творчество" Марув».

Мы также писали, что нашумевшая композиция и видеоклип Светланы и молодого рэпера Фараона, продюсером которого в этот раз стал Александр Гудков и его команда, продолжает взрывать социальные сети обсуждениями.

По сюжету ролика, девушки поочередно заходят в круглый зал, в котором сидят тучные мужчины мужчины в костюмах, становятся в круг в центре и показывают свои таланты. Те, кто не понравился жюри, отправляются пропасть. И высмеивающие при этом таланты девушек, а также их внешний вид стал причиной массового обсуждения.

Критике из-за участия в необычной работе подверглись также певица Лолита, телеведущая Ксения Собчак и Екатерина Варнава. Причем недавно Светлана на тысячи гневных комментариев отреагировала достаточно мудро - просто решила разыграть деньги в качестве приза за самый едкий отзыв, написав об этом в Инстаграм.

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