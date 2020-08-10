Українська співачка Світлана Лобода підкорила видом в "золотому" образі

Кілька днів тому артистка вирушила на черговий спекотний відпочинок з близькими, звідки активно ділиться новими фото і відеоматеріалами. Цього разу Світлана захопила сонячними кадрами, зробленими під час прогулянки на пляж.

Позуючи в ніжно-золотистій накидці, співачка показала, як прогулюється в міні-бікіні леопардовим принтом. При цьому свій яскравий образ зірка доповнила солнцезажищтнимі окулярами і солом'яним капелюхом. На обличчі, як завжди, немає і сліду макіяжу.

Під час відпочинку найчастіше артистка відмовляється від косметики і показує, як засмагла.

Також Світлана побешкетувала на камеру під час відпочинку, похвалившись розкішними " дарами природи»

"Я не вибирала цей фатальний шлях. Саме він привів мене у світ творення❤️", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в крихітному білосніжному топі і міні-шортах. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою елегантних окулярів.

Шанувальники знаменитості прийшли в справжнє захоплення від побаченого, про що свідчать «тонни» компліментів.

"Немов ангел! Ти до нас спустилася?", "залипалово. Дуже красиво виглядаєш, і вигляд нічого«,» фатальна красуня«, " Божественні вигини. Дуже круто», «красива фігура і топ фон і дуже красива дівчина", "Лободуся ви фатальна красуня, обожнюю вас моя SUPER".

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому ТОПі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри.