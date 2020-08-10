Украинская певица Светлана Лобода покорила видом в "золотом" образе

Несколько дней назад артистка отправилась на очередной жаркий отдых с близкими, откуда активно делится новыми фото и видеоматериалами. В этот раз Светлана восхитила солнечными кадрами, сделанными во время прогулки на пляж.

Позируя в нежно-золотистой накидке, певица показала, как прогуливается в мини-бикини леопардовым принтом. При этом свой яркий образ звезда дополнила солнцезажищтными очками и соломеной шляпой. На лице, как всегда, нет и следа макияжа.

Во время отдыха чаще всего артистка отказывается от косметики и показывает, как загорела.

Также Светлана пошалила на камеру во время отдыха, похваставшись роскошными «дарами природы»

«Я не выбирала этот роковой путь. Именно он привёл меня в мир созидания❤️», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в крохотном белоснежном топе и мини-шортах. Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи элегантных очков.

Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем свидетельствуют «тонны» комплиментов.

«Словно ангел! Ты к нам спустилась?», «залипалово. Очень красиво выглядишь, и вид ничего», «роковая красотка», «божественные изгибы. Очень круто», «Красивая фигура и топ фон и очень красивая девушка», «Лободуся вы роковая красотка, ОБОЖАЮ вас моя SUPER".

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры.