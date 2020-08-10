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Майдан у Білорусі розігнали гранатами і спецтехнікою: кадри жорстокої зачистки «люди такого не пробачать»

Масовий протест у Білорусі пригнічений. Так, у Мінську майже стихли вибухи гранат і автомобільні гудки, люди почали розходитися, повідомляють ЗМІ Білорусі.

Водночас у соцмережах закликають людей знову виходити на протест.

В ході протестів в Білорусі силовики застосовували проти протестуючих кулі, світлошумові гранати і вдомети. Є багато повідомлень про поранених, але точна їх кількість невідома.

У мережі повідомили, що внаслідок протестів у Білорусі є загиблий. Ним виявився молодий чоловік, на якого наїхав автозак. Як повідомляє ЗМІ, ім'я загиблого - Євген Заичкин.

За неофіційними даними, загиблих може бути більше.

Також ЗМІ повідомили, що ще чотири людини знаходяться в реанімації.

За даними правозахисного центр "Вясна", станом на 06:15, правоохоронці затримали щонайменше 82 людини в Мінську і 88 осіб – в інших містах.

Карантин в Україні переглянули, кого чекають ослаблення: новий список МОЗ

У неділю, 9 серпня, українські чиновники представили новий список областей, які не відповідають критеріям ослаблення карантину.

Так, не проходять на наступний етап ослаблення карантинних заходів:

Київ (перевищена Динаміка поширення вірусу);

Волинська область (перевищено рівень виявлення вірусу);

Івано-Франківська область (рівень виявлення вище допустимого);

Київська область (підвищена Динаміка виявлення вірусу);

Одеська область (порушена динаміка і рівень виявлення);

Рівненська область (порушена динаміка і рівень виявлення);

Львівська область (перевищена допустима завантаженість лікарняних ліжок);

Харківська область (перевищена динаміка і рівень виявлення);

Чернівецька область (порушені допустима завантаженість ліжок, рівень виявлення та динаміки).

Решта регіонів чекає заплановане ослаблення обмежень.

Курс валют після вихідних різко змінить акценти, що буде з гривнею: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 10 серпня зіпсує настрій всім, долар і євро після тривалого застою проб'ють нове дно.

Так, Долар почне торги з невеликого мінуса: -3,07 гривні за купюру з Бенджаміном Франкліном. Євро піде ще далі, обрушившись до межі: -11,24 гривні.

Курс валют від НБУ на 10 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2764,86 грн;

100 євро - 3268,48 грн.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, гірші прогнози починають збуватися.

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

Також Politeka писала, що долар рвоне вгору, гривню чекає серйозний удар: що буде з курсом валют.