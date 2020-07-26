Курс доллара на следующей неделе будет стабильным, но некоторые факторы внесут свои коррективы
Ситуацию на валютном рынке оценили аналитики в интервью изданию "Сегодня".
Еще на прошлой неделе курс американской валюты к гривне перешел психологический рубеж в 28 грн/доллар.
Эксперты утверждают, что основными факторами, которые повлияли на падения курса национальной валюты стали панические настроения населения и действия валютных спекулянтов.
Украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги
Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами: "До 10 тысяч гривен..."
Счастливая Лобода показала жаркий отдых у бассейна даже без купальника: "Это просто класс"
ЗНО-2020: выпускник раскрыл секрет, как сдать тесты на 200 баллов, «большую роль для успеха играет…»
Такая тенденция сохранится и на следующей неделе, но она будет более плавной, утверждают специалисты.
"Сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар", – отметил Александр Охрименко, и добавил, что если Нацбанк не обеспечит рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше.
А вот Андрей Шевчишин сомневается, что курс доллара сможет долго удержатся на отметке в 28 гривен.
"После заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривны на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – пояснил эксперт.
Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб объяснил, почему курс доллара растет вторую неделю подряд.
По его словам, курс американской валюты в Украине увеличился в связи с психологическим факторов, и для подорожания хватило даже заявления о девальвации гривны.
Сологуб также напомнил украинцам, что первый раз курс доллара резко вырос после отставки экс-главы регулятора Якова Смолия.
"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупают валюту бизнес", - цитирует его пресс-служба Нацбанка.
Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.
Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.
Также Politeka писала, что украинцев ждут новые миллиардные кредиты, выхода нет: валюты не хватает, подробности.