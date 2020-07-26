Все изменится уже на следующей неделе

Курс доллара на следующей неделе будет стабильным, но некоторые факторы внесут свои коррективы



Ситуацию на валютном рынке оценили аналитики в интервью изданию "Сегодня".

Еще на прошлой неделе курс американской валюты к гривне перешел психологический рубеж в 28 грн/доллар.

Эксперты утверждают, что основными факторами, которые повлияли на падения курса национальной валюты стали панические настроения населения и действия валютных спекулянтов.

Такая тенденция сохранится и на следующей неделе, но она будет более плавной, утверждают специалисты.

"Сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар", – отметил Александр Охрименко, и добавил, что если Нацбанк не обеспечит рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше.

А вот Андрей Шевчишин сомневается, что курс доллара сможет долго удержатся на отметке в 28 гривен.

"После заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривны на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – пояснил эксперт.

Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб объяснил, почему курс доллара растет вторую неделю подряд.

По его словам, курс американской валюты в Украине увеличился в связи с психологическим факторов, и для подорожания хватило даже заявления о девальвации гривны.

Сологуб также напомнил украинцам, что первый раз курс доллара резко вырос после отставки экс-главы регулятора Якова Смолия.

"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупают валюту бизнес", - цитирует его пресс-служба Нацбанка.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

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