Курс доллара в Украине может с легкостью переступить отметку в 28 грн/$

Такой прогноз озвучил финансист Андрей Шевчишин, передает Главред.

По его словам, в ближайшее время доллар продолжит движение в диапазоне 27,7−27,9 грн/$, но не исключен и подход к отметке 28 гривен.

"Участники рынка не спешат осуществлять операции, предпочитая понять расстановку сил. Девальвация на прошлой неделе оказалась достаточно существенной, что привело к заявлению властей о достижении нужных курсовых уровней. Также НБУ для поддержания гривны осуществил интервенции на 350 миллионов долларов.

Часть привлеченной на прошлой неделе валюты через еврооблигации может быть выведена на рынок, что сдерживает покупателей. Между тем главными будут позиция регулятора и действия нерезидентов со спекулянтами, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на рынок", - предупредил простых украинцев Шевчишин.

Другой эксперт Глеб Вышлинский заявил, что основная проблема в Украине - мнение политиков о том, является ли курс доллара высоким или низким.

"...Для банковской системы такая политика может стать убийственной. Если люди ожидают, что будет 10%, например, с 27 грн до 30 грн, то кто будет размещать свои деньги на депозитах в украинских банках под те же 10%, но на целый год, когда власти обещают девальвацию на 10% и очень быстро. Соответственно, это приводит к тому, что банки будут вынуждены повышать ставки по депозитам, а высокие ставки по депозитам — значит, больше нужно платить вкладчикам и, соответственно, под более высокие проценты нужно выдавать кредиты заемщикам...", - заявил аналитик в общении с журналистами.

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