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Майдан в Беларуси разогнали гранатами и спецтехникой: кадры жестокой зачистки, «люди такого не простят»

Массовый протест в Беларуси подавлен. Так, в Минске почти стихли взрывы гранат и автомобильные гудки, люди начали расходиться, сообщают СМИ Беларуси.

В то же время в соцсетях призывают людей снова выходить на протест.

В ходе протестов в Беларуси силовики применяли против протестующих пули, светошумовые гранаты и вдометы. Есть много сообщений о раненных, но точное их количество неизвестно.

В Сети сообщили, что результате протестов в Беларуси есть погибший. Им оказался молодой человек, на которого наехал автозак. Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин.

По неофициальным данным, погибших может быть больше.

Также СМИ сообщили, что еще четыре человека находятся в реанимации.

По данным правозащитного центр "Вясна", по состоянию на 06:15, правоохранители задержали по меньшей мере 82 человека в Минске и 88 человек – в других городах.

Карантин в Украине пересмотрели, кого ждут ослабления: новый список Минздрава

В воскресенье, 9 августа, украинские чиновники представили новый список областей, которые не соответствуют критериям ослабления карантина.

Так, не проходят на следующий этап ослабления карантинных мер:

Киев (превышена динамика распространения вируса);

Волынская область (превышен уровень обнаружения вируса);

Ивано-Франковская область (уровень обнаружения выше допустимого);

Киевская область (повышена динамика обнаружения вируса);

Одесская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Ровенская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Львовская область (превышена допустимая загруженность больничных коек);

Харьковская область (превышена динамика и уровень обнаружения);

Черновицкая область (нарушены допустимая загруженность коек, уровень обнаружения и динамики).

Остальные регионы ждет запланированное ослабление ограничений.

Курс валют после выходных резко сменит акценты, что будет с гривной: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 10 августа испортит настроение всем, доллар и евро после продолжительного застоя пробьют новое дно.

Так, доллар начнет торги с небольшого минуса: -3,07 гривны за купюру с Бенджамином Франклином. Евро пойдет еще дальше, обрушившись до предела: -11,24 гривны.

Курс валют от НБУ на 10 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2764,86 грн;

100 евро — 3268,48 грн.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться.

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.