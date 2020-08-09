Кому не стоит радоваться

В воскресенье, 9 августа, украинские чиновники представили новый список областей, которые не соответствуют критериям ослабления карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Так, не проходят на следующий этап ослабления карантинных мер:

Киев (превышена динамика распространения вируса);

Волынская область (превышен уровень обнаружения вируса);

Ивано-Франковская область (уровень обнаружения выше допустимого);

Киевская область (повышена динамика обнаружения вируса);

Одесская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Ровенская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Львовская область (превышена допустимая загруженность больничных коек);

Харьковская область (превышена динамика и уровень обнаружения);

Черновицкая область (нарушены допустимая загруженность коек, уровень обнаружения и динамики).

В свою очередь, остальные регионы ждет запланированное ослабление ограничений.

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По его словам, если на подконтролькой Киеву территории Украины ситуация с китайским вирусом видна, то, по некоторым данным, она сложнее.

Напомним, карантин снова усилили, принято жесткое решение по транспорту: "Укрзализныця отменяет...".

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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