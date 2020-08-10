Доллару и евро будет больно

Курс валют в Украине 10 августа испортит настроение всем, доллар и евро после продолжительного застоя пробьют новое дно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз национального регулятора.

Так, доллар начнет торги с небольшого минуса: -3,07 гривны за купюру с Бенджамином Франклином. Евро пойдет еще дальше, обрушившись до предела: -11,24 гривны.

Курс валют от НБУ на 10 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2764,86 грн;

100 евро — 3268,48 грн.

Отыграется гривна и на российском рубле, десять из которых можно будет купить за какие-то 3,7714 гривны.

До этого мы рассказывали о прогнозах аналитиков относительно доллара на следующую неделю.

Весь июль валютный рынок Украины лихорадило. Доллар то резко рос, то немного падал. Однако после относительной трехмесячной стабильности такие качели взбудоражили как игроков финансового рынка, так и рядовых украинцев.

Аналитик и экономист Вадим Иосуб утверждает, что в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может подешеветь до 27,5/27,7 грн.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться.

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.