Стало відомо, що відбувається зі Студією "Квартал 95" після того, як пішов Володимир Зеленський

Про це пише видання НВ.

Справи у "Вечірнього кварталу" стали гірше після того, як пішов Володимир Зеленський, і цією ситуацією відразу ж скористалися їх конкуренти.

На початку минулого року частка телеглядачів Вечірнього кварталу, за даними Індустріального телевізійного комітету, становила 28 % від їх загального числа, а у червні того ж року, після проведення інавгурації Володимира Зеленського, вона опустилася до 13 %.

Через деякий час почалася смуга невеликих злетів і очевидних падінь, в тому числі викликаних ще й китайським вірусом, через який постраждали концертна діяльність і зйомки нових програм.

Популярність "Вечірнього кварталу" на тлі "Дизель шоу" могла завалитися також через відсутність гострих тем, на які раніше жартували гумористи. Станом на червень 2020 року, частка глядачів обох шоу становила 15% від їх загального числа.

Про нові реалії "Кварталу 95" без Зеленського розповідав і шоумен Євген Кошовий, який став новим художнім керівником проекту.

"Те, що Володимир Олександрович став президентом, колектив від цього трохи втратив. Тому що Вова виконував кілька обов'язків: він був і художній керівник і менеджер. Ці посади, які він займав в одній особі, це вдавалося лише йому. А тепер воно розійшлося іншим людям. І тепер ми не можемо зрозуміти, як він це робив", - зізнався співак в інтерв'ю УП.

Кошовий також поскаржився, що після виборів вони з Зеленським стали рідше спілкуватися, і іноді йому доводиться кілька днів чекати відповіді від глави держави.

Нагадаємо, що Кошовий пожовк і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.

А ще Politeka писала, что Кошовий похвалився красунею-дружиною, заговоривши про особисте

Також Politeka повідомляла, что Кошовий з "Квартал 95" приголомшив виглядом, Женю просто не впізнати