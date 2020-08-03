Стало известно, что происходит со Студией "Квартал 95" после ухода Владимира Зеленского

Об этом пишет издание НВ.

Дела у "Вечернего квартала" стали хуже после ухода Владимира Зеленского, и этой ситуацией сразу же воспользовались их конкуренты.

В начале прошлого года доля телезрителей Вечернего квартала, по данным Индустриального телевизионного комитета, составляла 28 % от их общего числа, а в июне того же года, после проведения инаугурации Владимира Зеленского, она опустилась до 13 %.

Через некоторое время началась полоса небольших взлетов и очевидных падений, в том числе вызванных еще и китайским вирусом, из‑за которого пострадали концертная деятельность и съемки новых программ.

Популярность "Вечернего квартала" на фоне "Дизель шоу" могла рухнуть также из-за отсутствия острых тем, на которые ранее шутили комики. По состоянию на июнь 2020 года, доля зрителей обоих шоу составляла 15% от их общего числа.

О новых реалиях "Квартала 95" без Зеленского рассказывал и шоумен Евгений Кошевой, который стал новым художественным руководителем проекта.

"То, что Владимир Александрович стал президентом, коллектив от этого немного потерял. Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", - признался юморист в интервью УП.

Кошевой также пожаловался, что после выборов они с Зеленским стали реже общаться, и иногда ему приходится несколько дней ждать ответа от главы государства.

Напомним, что Кошевой пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.

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