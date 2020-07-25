Недавно Евгений Кошевой из «Квартал 95» отметил очередную годовщину свадьбы со своей женой Ксенией

У себя в Инстаграм комик опубликовал совместное фото с любимой, сообщив, что очень ее любит. Стоит отметить, что артист не самый активный пользователь Инстаграм, но среди его публичных фото очень много фото с любимой. Politeka.net вспомнила самые яркие совместные фото Кошевого с супругой.

«Время летит быстро, любовь к тебе yalta_k только больше и страсть всё безумнее за эти 13 лет в браке», - написал комик под последним фото, поблагодарив жену за детей.

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Как известно, Кошевые воспитывают двух дочерей. При этом старшая Варвара, судя по всему решила пойти по стопам отца. В свои 12 лет девочка уже успела поучаствовать в шоу «Голос», «Лига смеха» и «Рассмеши комика». Хоть многие и заявляют, что ей удалось попасть в проекты благодаря папе, многие поклонники признают, что девочка действительно талантлива.

Евгений Кошевой, Ксения Кошевая

Евгений Кошевой, Ксения Кошевая

Жена Кошевого Ксения занимается воспитанием детей. Кроме этого, она занимается собственным бизнесом, танцами, а также выпускает линейку одежды. Сначала женщина выпускала детскую одежду, после чего решила расширить свой ассортимент и заняться еще и выпуском одежды для взрослых.

Напомним, что Кошевой ошеломил видом, Женю просто не узнать: "Космонавт, красавчик или пришелец?".

А еще Politeka писала, что Кошевой похвастался стильными образами в очках, украинцы не сдержались: "О, Боги".

Также Politeka сообщала, что 12-летняя дочь Кошевого удивила странным акцентом в кокетливом образе: «У бати украла?».