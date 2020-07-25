Недавно Евгений Кошевой из «Квартал 95» отметил очередную годовщину свадьбы со своей женой Ксенией

У себя в Инстаграм комик опубликовал совместное фото с любимой, сообщив, что очень ее любит. Стоит отметить, что артист не самый активный пользователь Инстаграм, но среди его публичных фото очень много фото с любимой. Politeka.net вспомнила самые яркие совместные фото Кошевого с супругой.

«Время летит быстро, любовь к тебе yalta_k только больше и страсть всё безумнее за эти 13 лет в браке», - написал комик под последним фото, поблагодарив жену за детей.

Как известно, Кошевые воспитывают двух дочерей. При этом старшая Варвара, судя по всему решила пойти по стопам отца. В свои 12 лет девочка уже успела поучаствовать в шоу «Голос», «Лига смеха» и «Рассмеши комика». Хоть многие и заявляют, что ей удалось попасть в проекты благодаря папе, многие поклонники признают, что девочка действительно талантлива.

Жена Кошевого Ксения занимается воспитанием детей. Кроме этого, она занимается собственным бизнесом, танцами, а также выпускает линейку одежды. Сначала женщина выпускала детскую одежду, после чего решила расширить свой ассортимент и заняться еще и выпуском одежды для взрослых.

Напомним, что Кошевой ошеломил видом, Женю просто не узнать: "Космонавт, красавчик или пришелец?".

А еще Politeka писала, что Кошевой похвастался стильными образами в очках, украинцы не сдержались: "О, Боги".

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