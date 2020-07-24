Знаменитый украинский шоумен Евгений Кошевой продолжает радовать фанатов необычными юмористичными роликами

Чаще всего в профиле артиста на странице в социальной сети Инстаграм можно увидеть домашние кадры, фото из машины, пока Евгений путешествует или же юмористические ролики.

Своими видео и фото мужчина часто веселит фанатов, а также вызывает волну вопросов в свой адрес.

«Думал, шо уже давно выставил видос🤐 👽 #квартал95 #кварталмощьсила», - написал Евгений под одним из роликов.

«Вы ещё и в космос летаете!!!!», «👏 право», «Хьюстон, у нас проблемы», «Да но почему космонавт в майке?-?», «Девчонки! Смотрите откуда они - эти наши Земные Пацаны!!!», «Ждем Вас на Марсе», «Космонавт, красавчик или пришелец?», - пишут поклонники под одним из роликов.

А на одном из кадров артист решил похвастаться образом рядом с лошадью, получив сотни комментариев в ответ с предположениями, на кого же мини-статуя похожа:

«Узнаёте подругу?😂 #евротурзакончился #квартал95 #кварталмощьсила», - пишет Евгений.

Фанаты ожидаемо отреагировали:

«Полякова?», «бааа... Тебе подходит!)», «Поляковна, что ли?», «Видимо прикольно фоткаться на фоне трупа.👿», «Полякова😂😂😂😂», «Полякова?)», «Жека красавец ! Делаешь ветер прикольно)))))) фото зачет на 5 ! 👌».

На еще одном ролике Евгений просто дурачится, используя фильтр и показывая преобразившееся лицо:

«Доброго ранку, Моя Країно🇺🇦 дітям не дивитись😂 #детисняливидос #доброеутроукраина #дурачимсясутра», - отмечает под роликом артист.

А вот что пишут ему поклонники:

«Чоткий красавчик», «Слушай мне 12 лет и ты травмировал мою психику😂», «Орууу😂😂😂», «Прикольно 😂», «Как называется программа?», «Де моє золотцеееее??? 😂😂😂», «Люда с Голивуда 😂🤦‍♀️».

Не так давно знаменитый артист принял участие в авторском проекте Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». На съемках мужчина рассказал о лично, что делает весьма редко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Отметим, Евгений живет со своей супругой в браке буде тринадцать лет и воспитывает 12-летнюю дочь Варвару, а также шестилетнюю Серафиму.

В беседе с Машей Ефросининой актер вспомнил, как его супруга впервые сообщала ему о беременности, а также о своей реакции. Причем Евгений не стал скрывать - он стал причиной того, что его беременная супруга лишилась самого дорогого в жизни. В частности, это касалось работы в шоу-балете, участницей которого она была.

Ксения дала согласие на условие мужа, бросила работу, отдавшись семейному счастью и рутине. При этом мужчина заявил, что понимал - он отнял у нее нечто важное, но иначе было нельзя. Он также подчеркнул, что был ревнив и одна мысль о том, что к его беременной супруге будет прикасаться другой мужчина, выводила его из себя.

Напомним, "Дизель шоу" разразился громкими обвинениями в адрес "Квартала 95", гремит скандал.

Как сообщала Politeka, Кошевой и Кравец из "Квартал 95" заинтриговали новым фото, как муж и жена: "Уже очень скоро...".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" переплюнул Тину Кароль в ее собственном образе, видео.