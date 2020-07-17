Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой насмешил признанием о том, с кем его сравнивает собственная жена

Популярный украинский юморист поделился забавным фото в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото артист позирует в профиль со смешным выражением лица. Он пояснил, что в таком виде его жена, Ксения Кошевая, считает его похожим на главного героя популярного мультсериала «Симпсоны».

«Ксения сказала, что я похож на Гомера Симпсона», - подписал фото юморист.

Затем он опубликовал тот же снимок, но уже в отредактированном варианте. В нем Кошевого «покрасили» в желтый цвет и добавили ему мультяшные глаза и другие характерные черты Гомера. Артист уточнил, что фото обработала его дочь, Варвара.

«Попросил Варю оформить фото», - написал Кошевой.

К сожалению, поклонники артиста не смогли прокомментировать фото, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

До этого мы писали, что Кошевой рассмешил украинцев неожиданным образом с волосами и заставил задуматься о своем будущем президентстве.

На странице «Квартала» в Фейсбук появилось видео из «Лиги смеха» с актуальным номером, посвященным отдыху на море в Одессе.

Одну из главных ролей в номере исполнил Кошевой. Отдельно стоит отметить очень характерный образ артиста. Так, он вышел на сцену в голубых плавках и расстегнутой рубашке, кокетливо завязанной прямо под грудью и демонстрирующей всем живот юмориста. Кроме того, для номера Кошевой решился изменить свою прическу и добавил к своей фирменной лысине забавный чубчик.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.

Также Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" с дочерьми похвасталась летним телом в купальнике.