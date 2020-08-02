36-річна українська співачка Джамала, яка півтора місяці тому стала мамою вдруге, замилувала фанатів новим знімком

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила фотографію, зроблену під час сімейного відпочинку в Туреччині.

На ній Джамала позує у воді, тримаючи в руках півторамісячного синочка Селіма-Гірая.

Шанувальники розжалобились цією картиною. Вони захоплено оцінили фотографію різними коментарями. Всього за кілька годин фотографію полайкали понад 30 тисяч разів.

«Яка милота», «На такому тлі неймовірно! Така краса!», «Маленький чарівний плавець», «Краса неземна!», «Щасливий малюк»

«Боже, як це красиво»,- пишуть в коментарях.

До цього Джамала вразила всіх наповал знімком у чорному бікіні.

На знімку співачка була відображена абсолютно без косметики, і при цьому вона виглядає неймовірно молодо і свіжо. Також вона повідомила, що восени має вийти новий альбом.

Фолловери залишилися просто в захваті, як від новин, так і від зовнішнього вигляду Джамали.

«Як же це красиво», «Зовсім як дівчинка», «Афродіта», «Красуня», «Зовсім як дівчинка на цьому фото», «Офігенна», «Ви дуже гарна жінка», - засипали співачку компліментами.

Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "Це навіть непристойно...".

А ще писала Politeka, что Джамала після пологів підкорила пишністю в червоному платті: "Дуже красива".

Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами в зовнішності: "Ніби й не народжувала".