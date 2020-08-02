36-річна українська співачка Джамала, яка півтора місяці тому стала мамою вдруге, замилувала фанатів новим знімком
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила фотографію, зроблену під час сімейного відпочинку в Туреччині.
На ній Джамала позує у воді, тримаючи в руках півторамісячного синочка Селіма-Гірая.
Шанувальники розжалобились цією картиною. Вони захоплено оцінили фотографію різними коментарями. Всього за кілька годин фотографію полайкали понад 30 тисяч разів.
НБУ випустить нові гроші, українцям показали, як вони виглядають: "увійдуть в обіг з 3 серпня"
Батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "Спочатку стало краще, а потім ..."
Кадри напівроздягненої Брежнєвої в обіймах Дана Балана спливли в мережі: Кароль була не перша
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику: «У такому віці...»
«Яка милота», «На такому тлі неймовірно! Така краса!», «Маленький чарівний плавець», «Краса неземна!», «Щасливий малюк»
«Боже, як це красиво»,- пишуть в коментарях.
До цього Джамала вразила всіх наповал знімком у чорному бікіні.
На знімку співачка була відображена абсолютно без косметики, і при цьому вона виглядає неймовірно молодо і свіжо. Також вона повідомила, що восени має вийти новий альбом.
Фолловери залишилися просто в захваті, як від новин, так і від зовнішнього вигляду Джамали.
«Як же це красиво», «Зовсім як дівчинка», «Афродіта», «Красуня», «Зовсім як дівчинка на цьому фото», «Офігенна», «Ви дуже гарна жінка», - засипали співачку компліментами.
Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "Це навіть непристойно...".
А ще писала Politeka, что Джамала після пологів підкорила пишністю в червоному платті: "Дуже красива".
Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами в зовнішності: "Ніби й не народжувала".