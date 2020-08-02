36-летняя украинская певица Джамала, которая полтора месяца назад стала мамой во второй раз, умилила фанатов новым снимком
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила фотографию, сделанную во время семейного отдыха в Турции.
На ней Джамала позирует в воде, держа в руках полуторамесячного сынишку Селима-Гирая.
Поклонники умилились этой картиной. Они восторженно оценили фотографию различными комментариями. Всего за несколько часов фотографию полайкали свыше 30 тысяч раз.
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«Какая милота», «На таком фоне невероятно! Такая красота!», «Маленький очаровательный купальщик», «Красота неземная!», «Счастливый малыш»
«Боже, как это красиво»,- пишут в комментариях.
До этого Джамала сразила всех наповал снимком в черном бикини.
На снимке певица была запечатлена абсолютно без косметики, и при этом она выглядит невероятно молодо и свежо. Также она сообщила, что осенью должен выйти новый альбом.
Фолловеры остались просто в восторге, как от новостей, так и от внешнего вида Джамалы.
«Как же это красиво», «Совсем как девочка», «Афродита», «Красотка», «Совсем как девочка на этом фото», «Офигенная», «Вы очень красивая женщина», - засыпали певицу комплиментами.
Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".
А еще писала Politeka, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Очень красивая".
Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".