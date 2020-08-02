36-летняя украинская певица Джамала, которая полтора месяца назад стала мамой во второй раз, умилила фанатов новым снимком

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила фотографию, сделанную во время семейного отдыха в Турции.

На ней Джамала позирует в воде, держа в руках полуторамесячного сынишку Селима-Гирая.

Поклонники умилились этой картиной. Они восторженно оценили фотографию различными комментариями. Всего за несколько часов фотографию полайкали свыше 30 тысяч раз.

«Какая милота», «На таком фоне невероятно! Такая красота!», «Маленький очаровательный купальщик», «Красота неземная!», «Счастливый малыш»

«Боже, как это красиво»,- пишут в комментариях.

До этого Джамала сразила всех наповал снимком в черном бикини.

На снимке певица была запечатлена абсолютно без косметики, и при этом она выглядит невероятно молодо и свежо. Также она сообщила, что осенью должен выйти новый альбом.

Фолловеры остались просто в восторге, как от новостей, так и от внешнего вида Джамалы.

«Как же это красиво», «Совсем как девочка», «Афродита», «Красотка», «Совсем как девочка на этом фото», «Офигенная», «Вы очень красивая женщина», - засыпали певицу комплиментами.

Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".

А еще писала Politeka, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Очень красивая".

Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".