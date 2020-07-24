36-річна українська співачка Джамала, яка місяць тому стала вдруге мамою, вирушила з чоловіком і дітьми на узбережжя Туреччини
Як передає Politeka.net, зірка вирішила поділитися з шанувальниками своїм щастям, опублікувавши серію сонячних знімків у мікроблозі в Instagram.
"Життя хороше ☀️ 🤪😘🔥", - підписала ці кадри артистка.
Джамала постала ненафарбованою, з зібраним назад волоссям, але при цьому зі сліпучою усмішкою. Співачка позувала на пляжі в чорному бікіні і такого ж кольору парео на стегнах.
Щаслива співачка нахилилася до камери, здивувавши яскравими жестами, а также при цьому блиснувши пишним бюстом.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Буквально сьогодні подумала про те, що Ви не виставляєте сторіс, але фух😘😘😘😘 гарного відпочинку🌹🌹🌹"
"Неймовірна ви людина і прекрасна жінка ❤️❤️❤️"
"Супер!👍щира і добра!!!❤️"
"Такі теплі атмосферні фото🌿☀️"
"Сонячна!!! 💓☀️☀️☀️Гарного відпочинку 💙"
"Ой, яка гарна, ніжна ❤️❤️ Джа!!!!!"
Раніше ми повідомляли, Джамала зізналася, як зважилася на ризиковану відпустку з місячним немовлям на руках.
«Нарешті це сталося! Ми зважилися. Відпустка. Довгоочікувана. По-особливому вистраждана. Так, ми божевільні! Вирушили в поїздку з двома маленькими дітьми без нянь, бабусь і дідусів, просто коляски і ми - сповнені любові і ентузіазму підкорювати світ. Гаразд, не світ, а просто узбережжя Мармаріса», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "Це навіть непристойно...".
А ще Politeka писала, что Джамала після пологів підкорила пишністю в червоному платті: "Дуже красива".
Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами у зовнішності: "Ніби й не народжувала".