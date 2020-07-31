Скасування субсидій в Україні, в Кабміні висунули жорсткі умови: хто залишиться без грошей

Українські чиновники розповіли про те, що частина громадян в майбутній опалювальний сезон залишать без соціальної допомоги.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

За його словами, навіть якщо влітку субсидиантам не нарахували виплати, це не означає скасування допомоги. Всім, кому переоформили допомогу, нарахують кошти у встановлені строки і в тих же обсягах.

Як тільки почнеться опалювальний сезон, субсидії знову почнуть нараховувати.

Кого можуть позбавити субсидій: орендодавців, які не задекларували доходи; особи, які одноразово здійснили покупку понад п'ятдесяти тисяч гривень; власники автомобілів, яким не більше п'яти років; боржники по комуналці; українці, які отримали спадщину протягом 12 місяців з моменту звернення за допомогою; власники великих приміщень.

Долар і євро невблаганно ростуть, НБУ знову змінив курс валют: що тепер буде з гривнею

За даними НБУ курс валют в Україні 31 липня почне жорстко наступ на гривню, яка буде змушена рятуватися втечею.

Так, стодоларова купюра почне торги з того, що ще ближче наблизитися до психологічної позначки: +0,46 грн. До середини минулого дня валюта піднялася ще вище, +0,63 (2769,3), однак національної одиниці вдалося її «заспокоїти» на кілька позицій.

Євро ж навпаки, продовжить неймовірні стрибки. Торги почнуться з +7,74 грн.

Курс валют від Нацрегулятора на 31 липня:

100 доларів 2769,13 грн;

100 євро — 3254,7 грн.

ЗНО-2020: встановлено новий рекорд, "кількість осіб, які набрали..."

Рекордна кількість учасників ЗНО взяло участь у тестуванні.

Повідомляється, що близько 379 тисяч чоловік взяли участь в основній сесії Зовнішнього незалежного тестування. З відзнакою випробування пройшли 447 учасників, свідчить Міносвіти України під час прессбрифинга про попередні результати ЗНО.

Кількість учасників, які набрали максимальний тестовий бал у 200 одиниць цього року склала 447 осіб. Найбільше «відмінників» з математики близько 142 людини. На другому місці - англійська мова та середній бал 84.

Нагадаємо, "Це злочин": одесити збунтувалися проти дистанційки в школах.

Як повідомляла Politeka, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть поступити у вузи України, що відбулося.

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