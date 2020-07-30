Рекордное число участников ЗНО приняло участие в тестировании
Об этом пишет Politeka.net.
Сообщается, что порядка 379 тысяч человек поучаствовали в основной сессии Внешнего независимого тестирования. Со знаком отличия испытание прошли 447 участников, свидетельствует Минобрнауки Украины во время прессбрифинга о предварительных результатах ЗНО.
Количество участников, набравших максимальный тестовый балл в 200 единиц в этом году составило 447 человек. Больше всего «отличников» по математике около 142 человека. На втором месте - английский язык и средний балл 84.
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Один из участников является выходцем из обычной сельской школы, который набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литература, математика, английский язык и физика.
Исходя из этого, у участников тестирования есть тяга с точным наукам, нежели к гуманитарным.
Примечательно, что тестирование прошло без нарушений и со всеми соблюдениями правил эпидембезопасности.
В министерстве пояснили, кто не смог или не успел присоединиться к основной сессии тестирования, смогут себя испытать в дополнительной сессии, которая начнется в ближайшее время.
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