Денег хватит не на всех

Украинские чиновники рассказали о том, что часть граждан в предстоящий отопительный сезон оставят без социальной помощи

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает «1+1».

По его словам, даже если летом субсидиантам не начислили выплаты, это не означает отмену помощи. Всем, кому переоформили помощь, начислят средства в положенные сроки и в тех же объемах.

Как только начнется отопительный сезон, субсидии вновь начнут насчитывать.

Кого могут лишить субсидий: арендодателей, которые не задекларировали доходы; лица, которые единовременно совершили покупку свыше пятидесяти тысяч гривен; владельцы автомобилей, которым не более пяти лет; должники по коммуналке; украинцы, которые получили наследство в течении 12 месяцев с момента обращения за помощью; владельцы больших помещений.

До этого украинцам рассказали, почему некоторые льготники не получили выплаты по монетизированной субсидии.

С такой проблемой столкнулись некоторые льготники именно в летний период. Но украинцев успокаивают, поскольку об отмене субсидий речь не идет. Большинству бытовых потребителей субсидию переоформили автоматически и она продолжает действовать.

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