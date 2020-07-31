Курс валют в Украине 31 июля начнет жестко наступление на гривну, которая будет вынуждена спасаться бегством
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.
Так, стодолларовая купюра начнет торги с того, что еще ближе приблизиться к психологической отметке: +0,46 грн. К средине прошлого дня валюта поднялась еще выше, +0,63 (2769,3), однако национальной единице удалось ее «успокоить» на несколько позиций.
Евро же наоборот, продолжит невероятные скачки. Торги начнутся с +7,74 грн.
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Курс валют от Нацрегулятора на 31 июля:
100 долларов — 2769,13 грн;
100 евро — 3254,7 грн.
Российский рубль и дальше будет «пасти задних». Его можно будет купить за 0,38 копеек.
До этого мы рассказывали, что в украинском правительстве не сомневаются в предстоящих "скочках" доллара на межбанке. Недавно было проведено заседание чиновников, на котором был утвержден обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие несколько лет.
Документ предусматривает, что в обменниках курс доллара до конца следующего года достигнет отметки в 29,1 гривны за один "вечнозеленый". К концу нынешнего года доллар обойдется украинцам в 28,8 гривны.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".
Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.
Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют в последние дни июля.