Курс валют в Украине 31 июля начнет жестко наступление на гривну, которая будет вынуждена спасаться бегством

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

Так, стодолларовая купюра начнет торги с того, что еще ближе приблизиться к психологической отметке: +0,46 грн. К средине прошлого дня валюта поднялась еще выше, +0,63 (2769,3), однако национальной единице удалось ее «успокоить» на несколько позиций.

Евро же наоборот, продолжит невероятные скачки. Торги начнутся с +7,74 грн.

Курс валют от Нацрегулятора на 31 июля:

100 долларов — 2769,13 грн;

100 евро — 3254,7 грн.

Российский рубль и дальше будет «пасти задних». Его можно будет купить за 0,38 копеек.

До этого мы рассказывали, что в украинском правительстве не сомневаются в предстоящих "скочках" доллара на межбанке. Недавно было проведено заседание чиновников, на котором был утвержден обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие несколько лет.

Документ предусматривает, что в обменниках курс доллара до конца следующего года достигнет отметки в 29,1 гривны за один "вечнозеленый". К концу нынешнего года доллар обойдется украинцам в 28,8 гривны.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют в последние дни июля.