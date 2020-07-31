Отмена субсидий в Украине, в Кабмине выдвинули жесткие условия: кто останется без денег

Украинские чиновники рассказали о том, что часть граждан в предстоящий отопительный сезон оставят без социальной помощи.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, даже если летом субсидиантам не начислили выплаты, это не означает отмену помощи. Всем, кому переоформили помощь, начислят средства в положенные сроки и в тех же объемах.

Как только начнется отопительный сезон, субсидии вновь начнут насчитывать.

Кого могут лишить субсидий: арендодателей, которые не задекларировали доходы; лица, которые единовременно совершили покупку свыше пятидесяти тысяч гривен; владельцы автомобилей, которым не более пяти лет; должники по коммуналке; украинцы, которые получили наследство в течении 12 месяцев с момента обращения за помощью; владельцы больших помещений.

Доллар и евро неумолимо растут, НБУ снова изменил курс валют: что теперь будет с гривной

По данным НБУ курс валют в Украине 31 июля начнет жестко наступление на гривну, которая будет вынуждена спасаться бегством.

Так, стодолларовая купюра начнет торги с того, что еще ближе приблизиться к психологической отметке: +0,46 грн. К средине прошлого дня валюта поднялась еще выше, +0,63 (2769,3), однако национальной единице удалось ее «успокоить» на несколько позиций.

Евро же наоборот, продолжит невероятные скачки. Торги начнутся с +7,74 грн.

Курс валют от Нацрегулятора на 31 июля:

100 долларов — 2769,13 грн;

100 евро — 3254,7 грн.

ЗНО-2020: установлен новый рекорд, "количество лиц, набравших..."

Рекордное число участников ЗНО приняло участие в тестировании.

Сообщается, что порядка 379 тысяч человек поучаствовали в основной сессии Внешнего независимого тестирования. Со знаком отличия испытание прошли 447 участников, свидетельствует Минобрнауки Украины во время прессбрифинга о предварительных результатах ЗНО.

Количество участников, набравших максимальный тестовый балл в 200 единиц в этом году составило 447 человек. Больше всего «отличников» по ​​математике около 142 человека. На втором месте - английский язык и средний балл 84.

Напомним, "Это преступление": одесситы взбунтовались против дистанционки в школах.

Как сообщала Politeka, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.