36-річна українська співачка Джамала, яка місяць тому стала мамою вдруге, порадувала несподіваною заявою

Як передає Politeka.net, зірка поділилася анонсом і свіжими фотографіями в мікроблозі в Instagram.

Артистка зізналася, що не пішла з головою в декрет.

Так, найближчим часом вона планує ще один дуже несподіваний дует.

Крім того, восени доолжен вийти новий альбом Джамали.

Але і це ще не все, скоро артистка виступить з концертом.

Такими амбітними планами поділилася Джамала, яка 2 червня народила другого сина.

У Мережі співачка також опублікувала фото в чорному бікіні. На знімках Джамала відображена абсолютно без косметики, і при цьому вона виглядає неймовірно молодо і свіжо.

Фолловери залишилися просто в захваті, як від новин, так і від зовнішнього вигляду Джамали.

«Як же це красиво», «Зовсім як дівчинка», «Афродіта», «Красуня», «Зовсім як дівчинка на цьому фото», «Офігенна», «Ви дуже гарна жінка», - засипали співачку компліментами.

Зараз Джамала з чоловіком і дітися відпочиває в Туреччині.

Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "Це навіть непристойно...".

А ще писала Politeka, что Джамала після пологів підкорила пишністю в червоному платті: "Дуже красива".

Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами в зовнішності: "Ніби й не народжувала".