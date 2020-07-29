36-летняя украинская певица Джамала, которая месяц назад стала мамой во второй раз, порадовала неожиданным заявлением

Как передает Politeka.net, звезда поделилась анонсом и свежими фотографиями в микроблоге в Instagram.

Артистка призналась, что не ушла с головой в декрет.

Так, в ближайшее время она планирует еще один очень неожиданный дуэт.

Кроме того, осенью доолжен выйти новый альбом Джамалы.

Но и это еще не все, скоро артистка выступит с концертом.

Такими амбициозными планами поделилась Джамала, которая 2 июня родила второго сына.

В Сети певица также опубликовала фото в черном бикини. На снимках Джамала запечатлена абсолютно без косметики, и при этом она выглядит невероятно молодо и свежо.

Фолловеры остались просто в восторге, как от новостей, так и от внешнего вида Джамалы.

«Как же это красиво», «Совсем как девочка», «Афродита», «Красотка», «Совсем как девочка на этом фото», «Офигенная», «Вы очень красивая женщина», - засыпали певицу комплиментами.

Сейчас Джамала с мужем и деться отдыхает в Турции.

Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".

А еще писала Politeka, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Очень красивая".

Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".