36-летняя украинская певица Джамала, которая месяц назад стала мамой во второй раз, порадовала неожиданным заявлением
Как передает Politeka.net, звезда поделилась анонсом и свежими фотографиями в микроблоге в Instagram.
Артистка призналась, что не ушла с головой в декрет.
Так, в ближайшее время она планирует еще один очень неожиданный дуэт.
Кроме того, осенью доолжен выйти новый альбом Джамалы.
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Но и это еще не все, скоро артистка выступит с концертом.
Такими амбициозными планами поделилась Джамала, которая 2 июня родила второго сына.
В Сети певица также опубликовала фото в черном бикини. На снимках Джамала запечатлена абсолютно без косметики, и при этом она выглядит невероятно молодо и свежо.
Фолловеры остались просто в восторге, как от новостей, так и от внешнего вида Джамалы.
«Как же это красиво», «Совсем как девочка», «Афродита», «Красотка», «Совсем как девочка на этом фото», «Офигенная», «Вы очень красивая женщина», - засыпали певицу комплиментами.
Сейчас Джамала с мужем и деться отдыхает в Турции.
Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".
А еще писала Politeka, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Очень красивая".
Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".