Частина українських пенсіонерів ризикують не вчасно піти на заслужений відпочинок

Про це пише видання Сьогодні.

Як відомо, пенсії після підвищення соціальних стандартів з 1 липня 2020 року збільшилися лише у 30% пільговиків.

І найбільше пощастило тим українцям, у кого виплати з виходу на заслужений відпочинок були високими.

Наприклад, пенсіонери, які отримували виплати від держави рівну 10 мінімальним, тепер будуть отримувати на 740 грн більше. Також були підвищені пенсії інвалідам війни та ЧАЕС, учасникам бойових дій, шахтарям, почесним донорам і тим, хто має особливі заслуги перед Україною.

Але в даний момент ситуація кардинально змінюється, адже пенсійний стаж з кожним роком збільшується і до 2028 року він складатиме 35 років.

«Багато людей, які народилися в 1968 році і пізніше, ризикують не вчасно вийти на пенсію, так як в «лихі 90-і» і «нульові» вони працювали нелегально і не будуть мати такого великого стажу. Їм доведеться працювати ще 3-5 років, щоб заробити хоч мінімальну пенсію. Тому і пенсіонерів через 10 років стане менше, і середні пенсії теж будуть рости набагато повільніше, ніж зараз», – попередив простих українців екс-заступник голови ПФУ Віктор Колбун.

Раніше ми попереджали, що підвищення пенсій в Україні відкладається.

Як заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, розмір нових виплат буде залежати від розміру "мінімалки" і підвищення станеться не так скоро.

"Якщо буде підвищена мінімальна заробітна плата, то у нас в січні, наприклад, вона складе шість тисяч гривень. Це означає, що для людей, яким за 65 років, і у чоловіка 35 років стажу, а у жінок - 30, мінімальна пенсійна виплата становитиме 2400 гривень. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть - 2600", - пояснила Лазебна.

Нагадаємо, що українцям почнуть виплачувати пенсії по-новому, з'явилося рішення: як отримати гроші.

А ще Politeka писала, что українців чекає нове підвищення пенсій, коли і на скільки піднімуть виплати

Також Politeka повідомляла, что нова індексація пенсій в Україні, кому і на скільки збільшать виплати