36-річна українська співачка Джамала, яка місяць тому стала мамою вдруге, розповіла про труднощі та те, як з ними справляється

Як передає Politeka.net, зірка поділилася своїми думками в мікроблозі в Instagram.

«Найскладніше у дні - це пережити ранок. Коли починається ранок, перша думка - «Ні! Навіщо це все? Я хочу спати!" Немає сил. Всі кричать. Всіх треба помити, почистити зуби. Приготувати сніданок. Таке відчуття, що ти не просто без сил, а у тебе їх і не було 😂 Де їх взяти?» - пише співачка.

Джамала, яка зараз з сім’єю перебуває в Туреччині, зазначила, що саме море допомагає справитися багато з чим.

«Але потім нічого. Поступово починаєш оживати. І найприємніше в цьому, звичайно, - море! 🌊 Воно згладжує все, навіть уривчастий сон, який триває максимум дві години. (Так, вночі я сплю по дві години. А вдень, якщо вдасться урвати годинку, це прям щастя!)… всі мріють про сон, але рятує тепле чисте море, прозоре, як сльоза... Все можна пережити, коли є море. І це щастя!», - підсумувала артистка.

Нагадаємо, 2 червня народився другий син Джамали - Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов.

Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "Це навіть непристойно...".

А ще Politeka писала, что Джамала після пологів підкорила пишністю в червоному платті: "Дуже красива".

Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами у зовнішності: "Ніби й не народжувала".