36-летняя украинская певица Джамала, которая месяц назад стала мамой во второй раз, рассказала о трудностях и том, как с ними справляется

Как передает Politeka.net, звезда поделилась своими мыслями в микроблоге в Instagram.

«Самоесложное в дне - это пережить утро. Когда начинается утро, первая мысль - «Нет! Зачем это все? Я хочу спать!" Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое ощущение, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было 😂 Где их взять?» - пишет певица.

Джамала, которая сейчас с семьей находится в Турции, отметила, что именно море помогает справиться со многим.

«Но потом ничего. Постепенно начинаешь оживать. И самое приятное в этом, конечно, - море! 🌊 Оно сглаживает все, даже прерывистый сон, который длится максимум два часа. (Да, ночью я сплю по два часа. А днем, если удастся урвать часок, это прям счастье!)… все мечтают о сне, но спасает теплое чистое море, прозрачное, как слеза... Все можно пережить, когда есть море. И это счастье!», - подытожила артистка.

Напомним, 2 июня родился второй сын Джамалы - Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".

А еще писала Politeka, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Очень красивая".

Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".