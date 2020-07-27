Розкриті подробиці чергового підвищення пенсій в Україні

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

Як відомо, пільговикам обіцяли в два рази збільшити пенсійні виплати.

Проте, ситуація не така проста. Розмір виплат буде залежати від розміру "мінімалки" і підвищення станеться не так скоро.

"Якщо буде підвищена мінімальна заробітна плата, то у нас в січні, наприклад, вона складе шість тисяч гривень. Це означає, що для людей, яким за 65 років, і у чоловіка 35 років стажу, а у жінок - 30, мінімальна пенсійна виплата становитиме 2400 гривень. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть - 2600", - пояснила Лазебна в ефірі телеканалу.

Виходить, що українцям підвищать пенсійні виплати не раніше 2021 року. А програму підвищення виплат повинні представити вже через місяць.

"На наступний рік Мінсоцполітики планує програму підвищення пенсій. Там буде і індексація, і підвищення мінімальних гарантій у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати, і в зв'язку з істотним зростанням прожиткового мінімуму. Я думаю, що через місяць ми зможемо показати цю програму на 2021 рік", - продовжила профільний міністр.

Варто додати, що за результатами підвищення пенсій у квітні і травні, середній розмір виплат у липні 2020 року складає 3400 гривень. Це на 13% більше, якщо порівнювати з 2019 роком.

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