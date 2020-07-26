Відома співачка Аліна Гросу записала звернення до шанувальників

Як передає Politeka.net, текстове повідомлення, звернене до всіх шанувальників її таланту, з'явилося в сторіс Гросу в Instagram. Дівчина в черговий раз спробувала пояснити людям, що вона не чекає дитину.

«Я не вагітна! Це була дурний першоквітневий жарт! точка Пишу про це вже 5 разів! Сподіваюся, на цей раз всі побачать», - написала артистка.

Як відомо, 1 квітня Гросу опублікувала у себе в мережі відео, на якому позувала з позитивним тестом на вагітність. Вона підписала під роликом, що вони з чоловіком самі в шоці від цієї новини. Пост Гросу виглядав так правдоподібно, що новина про вагітність співачки розійшлася по мережі. Вже після 1 квітня співачка намагалася донести до людей правду, але багато хто до цих пір вважав, що вона чекає дитину.

Зазначимо, що після весілля в соцмережах Гросу практично перестав з'являтися її молодий чоловік. Зате став часто з'являтися актор Роман Полянський. Нещодавно Гросу опублікувала фото з букетом квітів, присвятивши вірш коханому. Багато хто подумав, що вірш був присвячений чоловіку, але Аліна цей момент упустила.

«Ви так рідко викладаєте фото з чоловіком, а ви така прекрасна пара», - пишуть співачці в коментарях.

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