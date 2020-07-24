"Боже, скільки у тебе цих купальників?"

25-річна українська співачка Аліна Гросу завоювала увагу публіки соковитими знімками в бікіні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в альтанці на пляжі.

Так, Аліна продемонструвала апетитні форми в зеленому бікіні. Для більшого ефекту красуня розташувалася на диванчику в томній позі, забравшися прямо з ногами. На одному з кадрів Гросу обеззброїла голлівудською посмішкою, а на іншому - зухвало глянула в камеру.

"юхуууу спека триває... І не можу стриматися... Вчора я почула найприємніші слова в своєму житті😊 ❤️", - повідомила в підписі співачка, додавши рядки з вірша.

"Любов'ю оточив бездумною...

А я розтанула навік💧

З тобою буду я божевільною🤪🤪🤪

Але ти така ж людина🙈❤️"

Користувачі, які давно стежать за життям зірки в соцмережах, вже встигли нарахувати як мінімум шість купальників у Аліни за час її останнього відпочинку. Коментуючі з подивом запитують у неї, скільки комплектів вона з собою взяла?

️"Взаємна Любов — Найпрекрасніше, що може бути в Житті!"

"Боже, скільки у тебе цих купальників?) 🔥"

"Фігура звичайно😉👌"

"Ідеально красива!"

"Ви найкраща. Дуже красива 😊"

"Скільки купальників з собою взяла?)"

Раніше ми повідомляли, Гросу поділилася в Instagram фото з молодшим братиком Мішею, якого часто називають її "сином". Малюку через місяць виповниться три роки.

"Це ж у скільки ви його народили?😱" - "так, ну по-перше, це мій брат))) по друге йому всього 2 роки, три буде через місяць))) просто рослий і дорослий вже))) народила б у 22, якщо що😂 але спасибі батькам, що самі подарували 🥰" , - в черговий раз Аліні довелося пояснювати ситуацію.

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