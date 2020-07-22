25-річна українська співачка Аліна Гросу порадувала фанатів новими незабутніми фото

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких позує з молодшим братом Михайлом, якому через місяць виповниться три роки.

"Так виглядає моє маленьке щастя ❤️ мій неслухняний хлопчик🤪 Обирай гросиків 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣?))) #выбирайгросу Пи.си. Питання сімейних носів ще відкрито?)))", - підписала кадри Гросу.

Задоволена блондинка тримала дитину на руках, обіймала і цілувала її. Зворушливі знімки нікого не залишили байдужим. Користувачі кинулися коментувати:

"Це ж у скільки ви його народили?😱" - "так, ну по-перше, це мій брат))) по друге йому всього 2 роки, три буде через місяць))) просто рослий і дорослий вже))) народила б у 22, якщо що😂 але спасибі батькам, що самі подарували 🥰"

"Аліша ви дуже схожі)"

"Тобі Дуже личить бути Мамою! Мати та Доньку і Синочка ..."

"Він такий милий, такий гарний, хороший, класний і бомбезний, найкращий ❤️"

"А де чоловік, як же вічна любов?? 🤪"

"Кожне фото особливе, Мишко такий милий🤗🤗🤗"

"Красуня, братику пощастило"

"Чимось схожий на твого чоловіка, якщо чесно)))"

"Копія ваш тато!"

Раніше ми повідомляли, розповніла Гросу здивувала пляжним фото. Дівчина сиділа на лаві-гойдалці у чорному з бузковим відливом бікіні.

"Яка температура зараз у вашому місті?)))", - запитала співачка в підписі.

"О Грибівка) я поруч живу до речі ) Алін, пішли на пиво)))", "О, нарешті педикюр", "Дуже круті форми", "Привіт, а в яких ти ще фільмах знімалася(крім випробування?) хочу подивитися))", "телефон Аж спітнів", "Красива Барбі", - відреагували користувачі.

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