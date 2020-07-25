25-річна українська співачка Аліна Гросу знялася в російському серіалі і кадрами зі зйомок поділилася в мережі
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Іnstagram Гросу розмістила ряд фотографій зі знімального процесу.
За словами Аліни, серіал "Випробування - Таємна любов" - це один з найбільш улюблених і яскравих проектів, де робота з командою і на майданчику були для неї задоволенням.
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«А найголовніше, подарували безцінний досвід!!! І навчили плакати в кадрі самої (без допомоги крапель) за секунду 🙈😂😂😂 Я шалено щаслива і вдячна, що змогла стати частиною цієї неймовірної історії.», - розповіла артистка.
Коментарі під знімками були здебільшого позитивними. Багато шанувальників стали цікавитися, чи буде продовження цього серіалу і коли.
«Я дивилася😍 ви найкраща акторка💗💗», «Буде продовження??? Якщо реально так , то я помру від радості 😁», «Я дивилася, з родиною. Нам дуже сподобалося, Аліна! Ви велика молодець», - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, Гросу поділилася в Instagram фото з молодшим братиком Мішею, якого часто називають її "сином". Малюку через місяць виповниться три роки.
"Це ж скільки ви його народили?😱" - "так, ну по-перше, це мій брат))) по друге йому всього 2 роки, три буде через місяць))) просто рослий і дорослий вже))) народила б у 22, якщо що😂 але спасибі батькам, що самі подарували 🥰" - в черговий раз Аліні довелося пояснювати ситуацію.
Нагадаємо, мокра Гросу влаштувала розваги на море і посвітила принадами
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