Известная певица Алина Гросу записала обращение к поклонникам

Как передает Politeka.net, текстовое сообщение, обращенное ко всем почитателям ее таланта, появилось в сторис Гросу в Инстаграм. Девушка в очередной раз попыталась объяснить людям, что она не ждет ребенка.

«Я не беременна! Это была глупая первоапрельская шутка! тчк Пишу об этом уже в 5 раз! Надеюсь, все на этот раз увидят», - написала артистка.

Как известно, 1 апреля Гросу опубликовала у себя в сети видео, на котором позировала с положительным тестом на беременность. Она подписала под роликом, что они с мужем сами в шоке от этой новости. Пост Гросу выглядел так правдоподобно, что новость о беременности певицы разошлась по сети. Уже после 1 апреля певица пыталась донести до общественности правду, но многие до сих пор считали, что она ждет ребенка.

Отметим, что после свадьбы в соцсетях Гросу практически перестал появляться ее молодой муж. Зато стал часто появляться актер Роман Полянский. Недавно Гросу опубликовала фото с букетом цветов, посвятив стихотворение любимому. Многие подумали, что стих был посвящен мужу, но Алина этот момент упустила.

«Вы так редко выкладываете фото с мужем, а вы такая пара прекрасная», - пишут певице в комментариях.

Напомним, что Алина Гросу показала своего вредного мальчика, семейные кадры: «Очень идет».

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