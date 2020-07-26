Скільки в ній вогню

Британська співачка і модель Дуа Ліпа розповіла шанувальникам про свою маленьку перемогу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кадри з популярного кліпу, заявивши, що її пісня «Break My Heart» зайняла перше місце в американських чартах. Для британської виконавиці це величезна перемога.

Ліпа супроводила пост дуже гарячими знімками, на яких вона постала в короткій червоній кофті. Дуа розстебнула кофтину, засвітивши свої пишні груди. Красуня виглядала дуже привабливо. Особливого шарму фото надала її модна зачіска.

За три години її пост зібрав понад 1,6 мільйони лайків. Не пройшли повз моделі Демі Роуз, Емілі Ратаковскі і Жизель Олівейра. Вони не стрималися і поставили лайк під фото зірки. Шанувальники почали вітати співачку з досягненням, залишаючи їй масу приємних слів в коментарях.

«Прекрасна Дуа Ліпа», «Вітаю королеву», «Так, дєтка № 1», «Покажи їм, як це робити», «Ти найкраща», «Я пишаюся тобою», «Це те, чого ти заслуговуєш», «Оце так!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа провела карантин в компанії молодшого брата топ-моделей Белли і Джіджі Хадід Анвара. Парочка вже давно зустрічається, і, схоже, їх відносини дуже міцні.

Нагадаємо, що зухвала Дуа Ліпа спустила штани, засвітивши найсолодші місця: «Гаряча дівчинка».

А ще Politeka писала, що Дуа Ліпа впустила груди з неслухняного бікіні і без сорому показала фото: небезпечний ракурс.

Також Politeka повідомляла, що Дуа Ліпа в мікроскопічному бікіні показала свої форми з безсоромних ракурсів: «Гаряча штучка».