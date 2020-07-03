Відома британська співачка Дуа Ліпа подражнила яскравим образом в концертному костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дуа постала перед камерою в дуже зухвалому, але звичному для неї образі. Вона одягла короткий топ, який обтягнув її невеликі груди. Вниз артистка наділа широкі штани, які явно не підходили їй за розміром. Вона спустила їх, засвітивши чорні трусики. Волосся Ліпа звично заколола, залишивши звисати два білих пасма. На фото співачка засвітила пірсинг у пупку і татуювання.

Дуа Ліпа дуже популярна по всьому світу. Всього за годину її фото зібрало понад 370 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Упс», «Не можу чекати», «Гаряча дівчинка», «Краща», «Ікона стилю», «Обожнюю», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що співачка поділилася фото, на якому позувала разом зі своїм хлопцем, братом топ-моделі Белли Хадід Анваром.

«Немає нічого солодшого, ніж 365 днів бути поруч з тобою», - підписала серію фото зірка.

Зазначимо, що Ліпа – справжнє відкриття британського шоу-бізнесу. У 2019 року вона отримала Grammy в категоріях «Кращий новий виконавець» і «Краща танцювальна пісня».

Нагадаємо, що яскрава Дуа Ліпа зігнулась, подразнивши молодим тілом в коротких шортиках: «Ангел».

Як повідомляла Politeka, гаряча Дуа Ліпа в мікро-бікіні показала найінтимніші місця: "Навіть дзеркало почервоніло".

Також Politeka писала, що Дуа Ліпа розтанула в обіймах брата Белли Хадід, інтимні кадри облетіли мережу: "Ох, дітки".