Популярна британська виконавиця Дуа Липа вирішила похвалитися нереальним тілом під час відпочинку на пляжі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Я соромлюся», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Дуа Липа позує в мікроскопічному чорному бікіні, підкреслив ним свої головні чесноти. Повз таких кадрів її шанувальники пройти повз не змогли.
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«Гаряча штучка», «чорний ангел», «божественний вигляд», «ракурс вирішує», «не соромся. Вимкни цю емоцію», «мама дорога, яка ж ти гаряча», «розкішні вигини! Можна реально залипнути», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що співачка Дуа Липа похвалилася спокусливими формами у шкіряному вбранні.
На фото красуня стояла в бюстгальтері та рожевих штанях, повернувшись спиною до камери. Дуа повернула голову і дивилася в об'єктив, можна помітити, що волосся в цей раз були у співачки зібрані у хвіст. Фото вийшло досить спокусливим і на ньому можна розглянути п'яту точку красуні, яку Липа виставила перед камерою.
Шанувальники зірки оцінили наряд Дуа Липи в чотири мільйони лайків і кілька тисяч коментарів.
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