Популярна британська виконавиця Дуа Липа вирішила похвалитися нереальним тілом під час відпочинку на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я соромлюся», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Дуа Липа позує в мікроскопічному чорному бікіні, підкреслив ним свої головні чесноти. Повз таких кадрів її шанувальники пройти повз не змогли.

«Гаряча штучка», «чорний ангел», «божественний вигляд», «ракурс вирішує», «не соромся. Вимкни цю емоцію», «мама дорога, яка ж ти гаряча», «розкішні вигини! Можна реально залипнути», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Дуа Липа похвалилася спокусливими формами у шкіряному вбранні.

На фото красуня стояла в бюстгальтері та рожевих штанях, повернувшись спиною до камери. Дуа повернула голову і дивилася в об'єктив, можна помітити, що волосся в цей раз були у співачки зібрані у хвіст. Фото вийшло досить спокусливим і на ньому можна розглянути п'яту точку красуні, яку Липа виставила перед камерою.

Шанувальники зірки оцінили наряд Дуа Липи в чотири мільйони лайків і кілька тисяч коментарів.

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