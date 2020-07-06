24-річна британська виконавиця Дуа Липа розбурхала живими і яскравими кадрами із відпочинку у Санта-Лючії

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як розважається з бойфрендом, молодшим братом моделей Белли і Джіджі Хадід Анваром, розкішну природу тропічних островів і, безсумнівно, не менш розкішну власну фігуру в крихітному бікіні.

На одному з фото Дуа продемонструвала апетитні форми, які примудрилася "упустити" з ліфчика купальника. Бюст красуні, безумовно, здатний звести з розуму. Співачка зібрала волосся в пучок і сіла під тінню плетеної парасольки, сфотографувавши свої принади з найвигіднішого ракурса.

"Санта-Лючія, різне", - коротко підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Ці картинки буквально змусили мене посміхнутися"

"Мрія! Яке класне місце 🙌🏽"

"Прекрасна пара 😍❤❤❤"

"Розбила моє серце 🙌 ♥"

"Ангел 😍"

Раніше ми розповідали, Дуа Липа опублікувала в Instagram кадри, на яких позувала в мікроскопічному чорному бікіні.

«Гаряча штучка», «чорний ангел», «божественний вигляд», «ракурс вирішує», «не соромся. Вимкни цю емоцію», «мама дорога, яка ж ти гаряча», «розкішні вигини! Можна реально залипнути», - прокоментували шанувальники.

Також ми писали, щаслива співачка, не приховуючи емоцій, похвалилася фешенебельним відпочинком з Анваром. Дівчина стояла позаду коханця в різнобарвному купальнику, піднявши руки високо над головою.

Нагадаємо, зухвала Дуа Липа розляглася на траві, втиснувши принади у відвертий корсет

А ще Politeka писала, що спекотна Дуа Липа в мікро купальнику показала, як потрібно відпочивати

Також Politeka повідомляла, що Дуа Липа зігнулася в топі без білизни і ледь не впустила принади