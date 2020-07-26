Сколько в ней огня

Британская певица и модель Дуа Липа рассказала поклонникам о своей маленькой победе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала кадры из популярного клипа, заявив, что ее песня «Break My Heart» заняла первое место в американских чартах. Для британской исполнительницы это огромная победа.

Липа сопроводила пост очень горячими снимками, на которых она предстала в красной короткой кофте. Дуа расстегнула кофточку, засветив свою пышную грудь. Красотка выглядела очень привлекательно. Особого шарма фото придала ее модная прическа.

За три часа ее пост собрал более 1,6 миллиона лайков. Не прошли мимо модели Деми Роуз, Эмили Ратаковски и Жизель Оливейра. Они не сдержались и поставили лайк под фото звезды. Поклонники стали поздравлять певицу с достижением, оставляя ей массу приятных слов в комментариях.

«Прекрасная Дуа Липа», «Поздравляю королеву», «Да, детка № 1», «Покажи им, как это делать», «Ты лучшая», «Я горжусь тобой», «Это то, чего ты заслуживаешь», «Вот это да!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа провела карантин в компании младшего брата топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид Анвара. Парочка уже давно встречается, и, похоже, их отношения очень крепкие.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа спустила штаны, засветив самые сладкие места: «Горячая девочка».

А еще Politeka писала, что Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс.

Также Politeka сообщала, что Дуа Липа в микроскопическом бикини показала свои формы с бесстыжих ракурсов: «Горячая штучка».