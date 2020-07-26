Відомий український комік, зірка "Квартал 95", Євген Кошовий здивував несподіваним образом

Як передає Politeka.net, свіже фото комік опублікував у сторіс у себе в Instagram. Кошовий був одягнений як з голочки. На ньому красувався чорний смокінг і біла сорочка. Він стояв рівно і дивився в кадр. Виглядав при цьому Кошовий дуже солідно.

«Неділя йопт»,- підписав фото актор, пояснивши свій дивний вигляд.

Шанувальники не змогли прокоментувати образ Кошового, так як в сторіс відсутня ця можливість. Але одне видно неозброєним поглядом – в смокінгу Кошовий виглядає як інша людина. Справа в тому, що в повсякденному житті актор віддає перевагу толстовкам і іншому простому одягу. Навіть на зйомки він одягається досить вільно.

Раніше ми писали, що Кошовий засвітився поруч з конем. Він був одягнений в просту футболку та чорні штани. Артист вирішив сфотографуватися з манекеном коня. Фото викликало справжній фурор, так як Кошовий загадково підписав знімок: «Впізнаєте подругу?». Шанувальники залишили під ним масу відгуків.

«Полякова?», «бааа... Тобі підходить!)», «Поляковна, чи що?», «Мабуть прикольно фоткатися на тлі трупа», «Жека красень! Робиш вітер прикольно)», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Кошовий пожовк і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.

А ще Politeka писала, що Кошовий похвалився красунею-дружиною, заговоривши про особисте: «Пристрасть безумніше».

Також Politeka повідомляла, що Кошовий з "Квартал 95" приголомшив виглядом, Женю просто не впізнати: "Космонавт, красунчик або прибулець?".