Известный украинский комик, звезда "Квартал 95", Евгений Кошевой удивил неожиданным образом

Как передает Politeka.net, свежее фото комик опубликовал в сторис у себя в Инстаграм. Кошевой был одет как с иголочки. На нем красовался черный смокинг и белая рубашка. Он стоял ровно и смотрел в кадр. Выглядел при этом Кошевой очень солидно.

«Воскресенье епт»,- подписал фото актер, объяснив свой странный вид.

Поклонники не смогли прокомментировать образ Кошевого, так как в сторис отсутствует эта возможность. Но одно видно невооруженным взглядом – в смокинге Кошевой выглядит как другой человек. Дело в том, что в повседневной жизни актер предпочитает толстовки и другую простую одежду. Даже на съемки он одевается достаточно свободно.

Ранее мы писали, что Кошевой засветился рядом с конем. Он был одет в простую футболку и черные штаны. Артист решил сфотографироваться с манекеном лошади. Фото вызвало настоящий фурор, так как Кошевой загадочно подписал снимок: «Узнаёте подругу?». Поклонники оставили под ним массу отзывов.

«Полякова?», «бааа... Тебе подходит!)», «Поляковна, что ли?», «Видимо прикольно фоткаться на фоне трупа», «Жека красавец! Делаешь ветер прикольно)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кошевой пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.

А еще Politeka писала, что Кошевой похвастался красавицей-женой, заговорив о личном: «Страсть всё безумнее».

Также Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" ошеломил видом, Женю просто не узнать: "Космонавт, красавчик или пришелец?".