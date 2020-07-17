Зірка студії «Квартал 95» Євген Кошовий насмішив зізнанням про те, з ким порівнює його власна дружина

Популярний український гуморист поділився забавним фото в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото артист позує в профіль з кумедним виразом обличчя. Він пояснив, що в такому вигляді його дружина, Ксенія Кошова, вважає його схожим на головного героя популярного мультсеріалу «Сімпсони».

«Ксенія сказала, що я схожий на Гомера Сімпсона», - підписав фото гуморист.

Потім він опублікував той же знімок, але вже у відредагованому варіанті. У ньому Кошового «пофарбували» у жовтий колір і додали йому мультяшні очі і інші характерні риси Гомера. Артист уточнив, що фото обробила його дочка Варвара.

«Попросив Варю оформити фото», - написав Кошовий.

На жаль, шанувальники артиста не змогли прокоментувати фото, адже в розділі Сторіз відсутня така можливість.

До цього ми писали, що Кошовий розсмішив українців несподіваним чином з волоссям і змусив задуматися про своє майбутнє президентство.

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Одну з головних ролей у номері виконав Кошовий. Окремо варто відзначити дуже характерний образ артиста. Так, він вийшов на сцену в синіх плавках і розстебнутій сорочці, кокетливо зав'язаній прямо під грудьми і демонструючій всім живіт гумориста. Крім того, для номера Кошовий зважився змінити свою зачіску і додав до своєї фірмової лисині кумедний чубчик.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

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