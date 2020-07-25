Нещодавно Євген Кошовий з «Квартал 95» відзначив чергову річницю весілля зі своєю дружиною Ксенією

У себе в Instagram комік опублікував спільне фото з коханою, повідомивши, що дуже її любить. Варто відзначити, що артист не найактивніший користувач Instagram, але серед його публічних фото дуже багато фото з коханою. Politeka.net згадала найяскравіші спільні фото Кошового з дружиною.

«Час летить швидко, любов до тебе yalta_k тільки більше і пристрасть все безумніше за ці 13 років у шлюбі», - написав комік під останнім фото, подякувавши дружині за дітей.

Популярні новини зараз

Міддлтон зробила семирічному синові незвичайний подарунок: у Єлизавети II був такий же в дитинстві

Нові нюанси по пенсіях українців, що потрібно знати: «Пенсіонерів, які отримують 2-4 тисячі...»

Погода доб'є українців, дощі з грозами готують новий удар: які області постраждають

Розкішна онука Боярського з шостим розміром влаштувала «дорослі» танці: «Як підстрибують...»
Показати ще

Як відомо, Кошові виховують двох доньок. При цьому старша Варвара, судячи з усього вирішила піти по стопах батька. У свої 12 років дівчинка вже встигла взяти участь у шоу «Голос», «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». Хоч багато хто і заявляє, що їй вдалося потрапити в проекти завдяки татові, багато прихильників визнають, що дівчинка дійсно талановита.

Євген Кошовий, Кошова Ксенія

Євген Кошовий, Кошова Ксенія

Дружина Кошового Ксенія займається вихованням дітей. Крім цього, вона займається власним бізнесом, танцями, а також випускає лінійку одягу. Спочатку жінка випускала дитячий одяг, після чого вирішила розширити свій асортимент і зайнятися ще й випуском одягу для дорослих.

Нагадаємо, що Кошовий приголомшив виглядом, Женю просто не впізнати: "Космонавт, красунчик або прибулець?".

А ще Politeka писала, що Кошовий похвалився стильними образами в окулярах, українці не стрималися: "О, Боги".

Також Politeka повідомляла, що 12-річна дочка Кошового здивувала дивним акцентом в кокетливому образі: «У баті вкрала?».