Нещодавно Євген Кошовий з «Квартал 95» відзначив чергову річницю весілля зі своєю дружиною Ксенією
У себе в Instagram комік опублікував спільне фото з коханою, повідомивши, що дуже її любить. Варто відзначити, що артист не найактивніший користувач Instagram, але серед його публічних фото дуже багато фото з коханою. Politeka.net згадала найяскравіші спільні фото Кошового з дружиною.
«Час летить швидко, любов до тебе yalta_k тільки більше і пристрасть все безумніше за ці 13 років у шлюбі», - написав комік під останнім фото, подякувавши дружині за дітей.
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Як відомо, Кошові виховують двох доньок. При цьому старша Варвара, судячи з усього вирішила піти по стопах батька. У свої 12 років дівчинка вже встигла взяти участь у шоу «Голос», «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». Хоч багато хто і заявляє, що їй вдалося потрапити в проекти завдяки татові, багато прихильників визнають, що дівчинка дійсно талановита.
Дружина Кошового Ксенія займається вихованням дітей. Крім цього, вона займається власним бізнесом, танцями, а також випускає лінійку одягу. Спочатку жінка випускала дитячий одяг, після чого вирішила розширити свій асортимент і зайнятися ще й випуском одягу для дорослих.
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